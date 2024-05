Quattro falchi recuperati e soccorsi in piazza Duomo a Firenze

Quattro falchi sono stati recuperati in piazza Duomo a Firenze in meno di una settimana.

In tutti e quattro i casi, gli animali, giovani, sani, con ogni probabilità ai primi, sfortunati voli, sono stati recuperati e soccorsi dall'Unità funzionale di igiene urbana veterinaria e sono poi stati affidati a Lipu Vicchio, dove saranno riabilitati al volo in appositi corridoi protetti.

La nidificazione di questi rapaci su Duomo e Campanile, spiegano dall'Ausl Toscana centro, non è una novità, considerato il periodo in cui i giovani falchi si allontanano dal nido.

In questo periodo non è infrequente trovare rapaci con questo tipo di difficoltà. In genere gli animali sono recuperabili, se non hanno subito troppi danni nella caduta.

Di recente anche il piazzale Michelangelo è stato teatro di altri sfortunati voli. L'unità veterinaria della Asl è entrata in azione nei giorni scorsi per un allocco, rapace più attivo di notte rispetto al falco, e che è stato sorpreso a volare sopra le teste dei turisti incuriositi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA