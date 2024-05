Baustelle, investito e ucciso il padre di Francesco Bianconi

Lutto per Francesco Bianconi, frontman del gruppo musicale Baustelle. Nel pomeriggio di ieri il padre Ilvo, 78enne, è stato investito da un'auto e ucciso in strada a Montepulciano (Siena). Inutili i soccorsi, sul posto oltre ai sanitari le forze di polizia che stanno ricostruendo la dinamica.

Sull'accaduto è stata aperta un'indagine, l'uomo alla guida dell'auto si è fermato dopo l'incidente per prestare soccorso e, secondo quanto riportato oggi da La Nazione, sarebbe risultato negativo ai test per verificare l'eventuale positività a alcol o droga. Sul posto anche il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini che, in passato, è stato bassista dei Baustelle.





