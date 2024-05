Manifestazione ex Gkn, più di tremila in corteo a Firenze

Più di tremila stanno sfilando in corteo per le vie di Firenze, per la manifestazione organizzata dal Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio: i manifestanti, con bandiere, striscioni, tamburi e fumogeni, sono partiti da via Mariti, di fronte al cantiere teatro della strage del 16 febbraio scorso, e sono diretti in via di Novoli, dove la manifestazione si concluderà con un presidio di fronte ai palazzi degli uffici della Regione Toscana.

Oggetto dell'iniziativa di oggi è la proposta di legge regionale per la nascita di consorzi industriali, che secondo la Rsu potrebbe rappresentare una soluzione per lo stabilimento di Campi Bisenzio. "Il Consiglio regionale - ha affermato Dario Salvetti (Rsu) - non ci ha ancora detto la cosa più semplice, se la discutono e quando la discutono questa legge, e se non la discutono perché non la discutono". Alla manifestazione partecipano anche i candidati a sindaco di Firenze Sara Funaro (centrosinistra), Cecilia Del Re (Firenze Democratica), Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) e Lorenzo Masi (M5s), oltre al presidente del Consiglio comunale Luca Milani, e al consigliere per le crisi aziendali del presidente della Regione Toscana, Valerio Fabiani.



