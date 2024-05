'Above + Beyond', Luciano Massari in mostra a Pietrasanta

Inaugura oggi alla Galleria Giovanni Bonelli di Pietrasanta (Lucca), ospita la mostra 'Above + Beyond', personale di Luciano Massari le sue opere sono in collezioni pubbliche e private italiane ed estere, tra cui la Collezione Gori alla Fattoria di Celle e il Parco di sculture realizzato sul Monte Amiata dall'artista Daniel Spoerri. L'esposizione sarà visitabile fino al 18 giugno.

La visione artistica di Massari ha da sempre le sue radici nei luoghi del marmo, in quella Carrara città natale in cui ha studiato nella locale Accedemia e di cui è diventato direttore.

Lo scrive Fabio Cavallucci, curatore della mostra, notando come il "paesaggio astratto" delle cave, "innaturale, ma allo stesso tempo così concreto, duro, reale, è ciò con cui l'artista ha dialogato costantemente nel corso degli anni, è la fonte principale della sua ispirazione. E anche se nelle opere assume proporzioni inevitabilmente ridotte, metaforiche ed astratte, è quel paesaggio a divenire rivelazione di un altrove".

Le nuove opere mostrate in anteprima alla Galleria Bonelli, si spiega, "sono figlie di quel paesaggio da cui Massari si eleva per una visione cosmica, offrendo la suggestione di altri mondi".



