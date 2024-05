Torna BuyFood Toscana, al via le richieste di partecipazione

Torna, il 23 e 24 ottobre al Palaffari di Firenze, l'appuntamento con BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany nata per favorire incontri tra aziende produttrici di eccellenza e importatori internazionali. Dal 17 maggio le aziende toscane possono inviare la propria candidatura.

L'evento, per il quale sono attesi buyer da tutto il mondo, prevede incontri B2B in lingua inglese, che vedranno la partecipazione di imprese toscane e buyer internazionali con l'obiettivo di promuovere i prodotti toscani di qualità certificata. L'occasione si rivolge preferibilmente a imprese che siano organizzate per l'export e che, tendenzialmente, abbiano realizzato un fatturato relativo all'annualità 2023, non inferiore a 300.000 euro. Requisiti principali per l'accesso, spiega la Regione in una nota, sono: sede legale o operativa in Toscana; prodotti a marchio Dop o Igp della Toscana, prodotti in cui le Dop/Igp della Toscana ne siano ingredienti ed il cui nome è valorizzato nell'etichetta frontale, prodotti a marchio Agriqualità o a marchio Biologico Ue o ancora prodotti agroalimentari Tradizionali - Pat della Toscana o a marchio Prodotto di Montagna; sito internet, obbligatoriamente almeno nelle lingue italiano ed inglese, alla data di presentazione della domanda.

L'evento è promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzato da Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze. La manifestazione sarà completata da eventi collaterali di comunicazione, organizzati in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, rivolti agli operatori, ai consorzi di tutela, ai giornalisti e anche ai cittadini, attraverso diverse iniziative realizzate in ottobre che intendono accendere i riflettori sui prodotti agroalimentari di qualità della nostra regione.

Per partecipare, la richiesta "può essere inviata solo online, utilizzando la piattaforma CRM corporate di Regione Toscana. Per utilizzare la piattaforma e quindi inviare la richiesta di partecipazione è necessario prima essere registrati alla piattaforma stessa, al seguente collegamento: https://regionetoscana.crmcorporate.it/recupera_password.php".





