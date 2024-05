Aurora boreale colora la notte di parecchie zone in Toscana

Uno spettacolo di colori è stato osservato anche nel cielo della provincia di Grosseto nelle notti trascorse. L'aurora boreale, causata da una violenta tempesta solare, ha colorato il cielo di un colore rosso violaceo. Si sono formati, archi solari stabili (Sar) e vere aurore. "Cielo viola segnalato in alcune zone della Toscana - scriveva la Regione -. Si tratta di una tempesta magnetica solare che sta attraversando la Terra e sta producendo questi effetti spettacolari simili ad un'aurora boreale".

La Terra è stata investita in questi giorni da una tempesta geomagnetica, la più intensa dal 2003. Le espulsioni di massa coronale dal Sole per cinque volte sono state di classe X. Il fenomeno celeste si è riverberato anche nella notte della Maremma e c'è chi ha avuto la pazienza di ammirarlo e fotografarlo.



