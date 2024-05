Ping pong poesia e lezioni di mimo, la Pergola va in piazza

Al rapporto tra piazza e teatro è dedicato il nuovo progetto di Pergola di Firenze e Théâtre de la Ville di Parigi: è La Pergola in piazza, in programma domani dalle 15 alle 20 in piazza della Santissima Annunziata a Firenze e nel vicino Chiostro dell'ex monastero di Santa Maria degli Angeli (accesso gratuito).

L'iniziativa, si spiega, "punta a fare delle piazze il centro di una riflessione che ponga anche interrogativi su cosa significhi fare teatro oggi", a creare "nuove linee di pensiero, a connettere luoghi diversi del mondo, a far dialogare discipline differenti. Sulla piazza saranno mostrati alcuni dei progetti che nel tempo Pergola e Théâtre de la Ville hanno sviluppato di concerto, come le Consultazioni poetiche e il Ping Pong Poesia. La peculiarità è che vi sarà una connessione diretta lungo tutto il pomeriggio tra Firenze e Parigi: le immagini della piazza saranno inviate in diretta a Parigi, e ci sarà la possibilità di effettuare Consultazioni poetiche tra le due città nei due sensi". Insieme a questi appuntamenti, in piazza avrà luogo La panchina delle fiabe, progetto realizzato in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. Nel Chiostro, in collaborazione con la sezione fiorentina dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, spazio poi alle Lezioni aperte di metodo mimico a cura del Centro di avviamento all'espressione del Teatro della Toscana, e alla 'Divina Commedia. Letture da Dante' con letture dai canti della Divina Commedia e poeti legati ai temi danteschi (Campana, Elliot, Rebora, Buzzati). Il programma sarà chiuso idealmente alle 21 dalla penultima replica di Pessoa - Since I've been me, spettacolo di Robert Wilson.

Le Consultazioni poetiche, si ricorda, "rappresentano una solidarietà "poetica" celebrata prima al telefono, nei mesi più difficili della pandemia, e poi in presenza, nei parchi, giardini, università e teatri d'Europa". Il Ping Pong Poesia "nasce nel contesto di un insieme di azioni artistiche basate sull'alleanza" tra sport e cultura: i giocatori sono invitati a sperimentare la sinergia tra attività fisica e attività intellettuale. La panchina delle fiabe è un percorso didattico dentro e fuori l'aula, che porterà gli alunni del liceo Pascoli e delle Scuole Pie Fiorentine a diventare narratori di storie della mitologia antica.



