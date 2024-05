Giornata dell'accessibilità,evento a Firenze per nuove politiche

Una giornata per fare il punto con gli addetti ai lavori e progettare una nuova strategia per le politiche regionali sull'accessibilità a luoghi, servizi e infrastrutture. E' quanto propone la Regione Toscana per il 16 maggio, data in cui si celebra il World accessibility day, la Giornata dell'accessibilità.

L'evento, in programma al Palazzo degli Affari di Firenze, vuole essere un momento di riflessione e sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità. L'iniziativa è finalizzata ad aprire un confronto costruttivo e partecipato sulle politiche regionali verso un'accessibilità universale che includa tutto, dagli edifici ai trasporti fino ai sistemi culturali, di formazione, comunicazione e informazione. L'inclusione riguarda la creazione di ambienti fisici, digitali e sociali in cui tutti gli individui, indipendentemente dal loro background, identità o abilità, si sentano rispettati e supportati.

L'evento è organizzato per move tavoli tematici di discussione e prevede il coinvolgimento di amministratori, istituti di ricerca, rappresentanti degli enti locali, associazioni, professionisti e cittadini interessati. Dopo i saluti istituzionali, Alberto Zanobini, dirigente del settore investimenti per l'inclusione e l'accessibilità della Regione, introdurrà i lavori lasciando poi spazio agli interventi per 'una nuova visione culturale dell'accessibilità'. Alle 11 è previsto l'avvio dei tavoli di lavoro su autonomia personale, mobilità, cultura, lavoro, salute, sport, studio, urbanistica e turismo. Seguiranno, nel pomeriggio, le conclusioni.

Il World accessibility day sarà anche l'occasione per rilanciare il sito istituzionale 'Toscana accessibile' come luogo per sviluppare nella comunità una cultura dell'accessibilità. Sul portale troveranno spazio in particolare le dirette esperienze gestite dalla Regione Toscana per garantire una piena accessibilità come la Stamperia Braille e la Scuola nazionale cani guida.



