Jannick Sinner protagonista della nuova campagna Gucci

Il campione di tennis Jannik Sinner è il protagonista della nuova campagna di Gucci, di cui è anche brand ambassador. Nelle foto il tennista è ripreso in campo, in stile reportage, attraverso l'obiettivo documentaristico del fotografo Riccardo Raspa, che ha seguito il campione durante gli allenamenti e i tornei in tutto il mondo.

Non è però la prima volta che il tennista collabora con la maison fiorentina: Gucci aveva personalizzato un borsone che Sinner ha utilizzato al Torneo di Wimbledon lo scorso anno, poi altri due borsoni per lo Us Open e le Nitto Atp Finals.

La nuova campagna è pensata per rendere omaggio a questi momenti, ma anche al tennis in generale, uno sport legato alla tradizione della maison. L'affinità di Gucci per il tennis risale infatti alla fine degli anni '70, quando furono lanciati alcuni articoli per il tennis, fra cui le iconiche sneakers Tennis 1977.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA