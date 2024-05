A Firenze torna corsa per ricordare vittime femminicidio

Domenica 12 maggio a Firenze torna l'appuntamento con Corri per Michela, l'evento podistico contro la violenza sulle donne dedicato a Michela Noli, la 31enne fiorentina uccisa nel 2016 dall'ex marito che poi si tolse la vita.

Anche per la settima edizione due gli appuntamenti per permettere a tutti di partecipare: corsa podistica non competitiva di sette chilometri e passeggiata ludico motoria di cinque, con partenza (alle 9.30) e arrivo al giardino intitolato alla donna, in via Torcicoda. Tutto il ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza Artemisia.

"Sarà un'altra occasione per fare attività di prevenzione e sensibilizzazione. Vogliamo che sia una grande festa, che questo ricordo sia positivo, un segno di speranza", ha detto la madre di Michela, Paola Alberti, presentando l'iniziativa, supportata da Toscana Aeroporti e patrocinata da Regione e Comune.



