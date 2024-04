S.Anna, via a domande per bando dei corsi universitari gratuiti

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa annuncia l'apertura delle iscrizioni al bando per l'ammissione ai corsi ordinari di I e di II livello per formarsi gratuitamente all'Ateneo pisano. Sono 78 posti disponibili: 60 di allievo del primo anno dei corsi ordinari di I livello e a ciclo unico e 18 posti del primo anno dei corsi ordinari di II livello. Il termine per presentare le domande per il concorso è il 29 luglio prossimo per i corsi ordinari di I livello e a ciclo unico e il 18 giugno per i corsi ordinari di II livello (https://www.santannapisa.it/it/entrare-al-sant-anna).

Si entra al primo anno dei corsi ordinari di I livello e a ciclo unico nell'anno di conseguimento della maturità, al primo anno dei corsi ordinari di II livello al termine di un percorso di laurea triennale. Per il concorso di I livello i 60 posti disponibili sono 29 per la classe di Scienze sociali, 31 posti per quella di Scienze sperimentali e applicate. Per accedere al concorso c'è una prima fase di preselezioni mediante il test Tolc (fa eccezione medicina, per la quale è possibile iscriversi e accedere al concorso in modo diretto): in base ai risultati conseguiti nel test i candidati sono ammessi alle prove scritte, in programma a Pisa tra fine agosto e inizio settembre. Chi le supera è ammesso alle prove orali - terza fase del concorso -, in calendario a settembre a Pisa. Per il concorso di II livello per l'anno accademico 2024-2025 la Sant'Anna ha rivisto le modalità di accesso incrementando i posti disponibili e l'offerta formativa con 6 aree concorsuali e 25 corsi di laurea magistrale: 10 sono posti per le Scienze sociali, 8 per le Scienze sperimentali e applicate. L'ammissione è riservata a laureati e laureandi. Il concorso si articola in una valutazione dei titoli e un colloquio da svolgersi nel mese di luglio. Il concorso "si presenta in veste totalmente rinnovata - dichiara Sabina Nuti, rettrice della Sant'Anna -: non solo abbiamo incrementato il numero dei posti disponibili ma abbiamo esteso l'ammissione anche ai corsi ordinari di II livello per laureandi o laureati italiani e stranieri che vogliono proseguire il proprio percorso universitario in un ambiente stimolante dove formazione, ricerca, internazionalizzazione e 'terza missione' si uniscono per fornire le competenze e le conoscenze richieste dal mondo del lavoro di domani".



