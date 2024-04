Campedelli vince 57esima edizione Rallye Elba-Trofeo Bardahl

Il romagnolo Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, su una Skoda Fabia RS Rally2, è il vincitore della 57^ edizione del Rallye Elba-Trofeo Bardahl, che in questo fine settimana ha aperto la sfida 2024 della serie IRC e ha proposto anche per la prima volta la validità della Mitropa Rally Cup. Il pilota, vincitore di 6 parziali sui 7 in programma, ha preso la testa della classifica dal primo impegno cronometrato del venerdì.

Seconda piazza per il savonese Fabio Andolfi, che affiancato dal livornese Alessandro Floris, ha sfruttato al meglio la vecchia versione della Skoda Fabia per interpretare alla perfezione le difficili strade elbane. Quarta posizione finale per Antonio Rusce (Skoda), con Sauro Farnocchia.

Una vera e propria gara nella gara il confronto tra gli elbani.

Il migliore è stato Andrea Volpi, in coppia con Mei, su una Fabia Evo, anche al nono posto assoluto.

Tra le vetture a due ruote motrici, il successo è andato al varesotto Andrea Crugnola, Campione Italiano in carica.

Da quest'anno la gara prevede la validità per la Mitropa Rally Cup, che ha portato al via 26 equipaggi tra vetture moderne e storiche. Il migliore è stato il tedesco Philip Geipel, con Katrin Becker, su una Skoda Fabia, mentre tra le vetture storiche sorridono gli elbani Andrea e Luca Specos su una Peugeot 205 GTi 1,9.

"Un territorio che sta facendo sempre più rete con la gara e con la nostra organizzazione", ha detto Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport". Questi i numeri del Rallye Elba: 152 iscritti, 37 le vetture della classe "regina" la Rally2 e 8 le nazioni rappresentate. Forte l'impatto mediatico dato dalle dirette streaming condivise sulle pagine Facebook del Rallye Elba, Qui Motori, International Rally Cup e Mitropa Cup.

La top ten assoluta: 1. Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS) in 1:09'50.2; 2. Andolfi-Floris (Skoba Fabia R5 Evo) a 42.8; 3.

Albertini-Fappani (Skoda Fabia RS) a 1'09.2; 4. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia Rs Rally2) a 1'42.5; 5. Michelini-Angilletta (Skoda Fabia Rally2) a 1'43.7; 6. Oriella-Tommasini (Skoda Fabia Rs Evo) a 2'11.0; 7. Roveta-Gonella (Skoda Fabia RS) a 2'19.6; 8.

Bravi-Bertoldi (Hyundai I20 N Rally 2) a 2'30.8; 9. Volpi-Mei (Skoda Fabia R5) a 2'35.5; 10. Tosi-Del Barba (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 3'00.4.



