Torna il concorso 'Cappello più bello' a Firenze

Divenuto ormai una consuetudine del 25 aprile, torna anche quest'anno il concorso il 'Cappello più bello per Corri la vita', che si svolge in concomitanza con la Corsa dell'Arno, la corsa al galoppo più antica d'Italia giunta alla 197/ma edizione, in programma all'Ippodromo del Visarno.

Organizzato dal Consorzio Il Cappello di Firenze e giunto alla nona edizione, il concorso coinvolge 5 aziende specializzate nella produzione di cappelli, realizzati esclusivamente in Italia e venduti in tutto il mondo (Grevi, Marzi, Memar, Angiolo Frasconi, Luca Della Lama), che doneranno alla Onlus l'intero ricavato dalla vendita dei cappelli nel temporary shop allestito all'interno dell'ippodromo. Chiunque potrà partecipare al concorso, indossando un proprio cappello portato da casa (versando 10 euro a Corri la Vita ) oppure acquistando in loco uno dei modelli realizzati dalle aziende. Le vincitrici saranno selezionate da un'apposita giuria composta dai designer delle aziende che fanno parte del consorzio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA