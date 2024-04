Incognito al Seravezza blues festival

Gli Incognito in concerto al Seravezza Blues Festival il 22 luglio, nel parco del Palazzo Mediceo di Seravezza (Lucca), nell'unica data toscana del tour europeo della band inglese.

"Una serata evento - spiegano gli organizzatori - con la band pioniera dell'acid jazz mondiale, che da quasi mezzo secolo fa cantare e ballare intere generazioni con spettacoli originali, coinvolgenti e ricchi di sorprese. Un gruppo che in 45 anni si è costantemente evoluto, nella formazione e nel sound, restando tuttavia sempre fedele alla grandissima qualità che contraddistingue ogni sua esibizione. Gli Incognito infatti sono riusciti a coniugare l' enorme popolarità delle loro canzoni con l'immagine di una band qualitativamente superiore. Formula che ha contribuito ad un successo rimasto intatto nel tempo in ogni angolo del globo". "La musica deve preservare una delle sue funzioni primarie: unire e divertire. Siamo felici e orgogliosi di poter portare a Seravezza una band che riesce a mettere insieme questi due elementi, coinvolgendo generazioni differenti e creando quell'alchimia che rende un concerto un'esperienza da ricordare. Il Parco di Palazzo Mediceo è un luogo ideale per fare musica ma soprattutto per vivere un'esperienza di grande divertimento e partecipazione", commenta Luigi Grasso, che coordina l'organizzazione generale del concerto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA