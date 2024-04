Andrea Bocelli annuncia Andrea Bocelli 30: The Celebration

Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli e, ancora, le stelle della musica classica Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra: un numero senza precedenti di superstar internazionali è pronto ad arrivare in Italia, sulle colline toscane, per Andrea Bocelli 30: The Celebration, un appuntamento mondiale nato per festeggiare il trentesimo anniversario di carriera di Andrea Bocelli. Un evento mai visto in Italia, di tre giorni, previsto per lunedì 15 luglio, mercoledì 17 e venerdì 19 luglio 2024, che si svolgerà a Lajatico nel Teatro del Silenzio in Toscana, l'anfiteatro naturale nella città natale dell'amato tenore.

E dalle tre eccezionali serate nascerà anche un film-concerto che verrà distribuito nei cinema di tutto il mondo, prodotto da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e CITYSOUND & Events, e diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell'Emmy Award Sam Wrench (che ha recentemente diretto Taylor Swift - The Eras Tour, il film-concerto con il maggior incasso di tutti i tempi, e creato film con performance dal vivo con Billie Eilish, Lizzo, BTS, The Weeknd, tra gli altri).

Il direttore creativo dell'evento sarà Francisco Negrin, due volte candidato all'Olivier Award, che porterà la sua visione unica nel cuore della Toscana. Negrin ha diretto oltre 70 produzioni acclamate dalla critica nei principali teatri d'opera di tutto il mondo, tra cui la Royal Opera House di Londra, la Sydney Opera House, la New York City Opera e il Théâtre des Champs Elysées di Parigi.

"Da bambino ho imparato a sognare il mio futuro nel silenzio incantato di queste colline. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aiutato i miei sogni d'infanzia a diventare realtà con un concerto indimenticabile", ha detto Andrea Bocelli.



