Accoltellato per debito di droga, medici lo salvano a Pisa

Lo ha quasi ucciso per un piccolo debito di droga, ma il tempestivo soccorso e la successiva operazione all'ospedale di Cisanello a Pisa gli hanno salvato la vita e ora un uomo di 50 anni è fuori pericolo. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 23.30 nel centro di Cascina (Pisa).

L'aggressore è un italiano di 23 anni di origini nordafricane con precedenti di polizia ed è stato arrestato per tentato omicidio e detenzione a fine di spaccio, visto che nella sua abitazione sono stati trovati anche due etti di hashish. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pusher e il cinquantenne hanno litigato a causa del piccolo debito che il ferito aveva nei confronti dell'aggressore per l'acquisto di stupefacenti e il giovane lo ha accoltellato alla schiena perforandogli entrambi i polmoni, poi la corsa in ospedale in gravi condizioni e il successivo intervento chirurgico che ha salvato la vita alla vittima. I carabinieri hanno rapidamente acquisito indizi utili per individuare il responsabile dell'aggressione trovandolo nella sua casa a Cascina dove è stata rinvenuto il coltello a serramanico di 23 centimetri con il quale ha aggredito il cinquantenne e 200 grammi di hashish divisi in due panetti, più 1.600 euro in contanti provento di spaccio. Il giovane è stato trasferito nel carcere don Bosco di Pisa.





