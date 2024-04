Via al raduno, Pontedera capitale mondiale della Vespa

Vespe ovunque. Di ogni modello e colore. Sono già arrivati in 12mila da tutto il mondo a Pontedera per i Vespa World days, annuale raduno dei Vespa club di tutto il mondo al via da ieri e fino a domenica 21 aprile, che porteranno nella città della Piaggi scooteristi innamorati di quella che è un'icona del Made in Italy nel mondo da sempre. In sella a modelli vecchi e nuovi hanno percorso migliaia di chilometri arrivando da ogni angolo d'Italia e anche del mondo, Asia compresa. Famiglie intere, giovani, appassionati incanutiti orgogliosamente stretti nei loro giubbotti da motociclisti pieni di spille, adesivi e gadget a tema di ogni tipo.

Dopo il raduno al Vespa Village, con conseguente ritiro del pass di iscrizione alla grande parata in programma il 20 aprile alle 10.30 alla quale prenderanno parte 8 mila vespisti, in migliaia si stanno riversando al Museo Piaggio dove si celebrano i 140 anni del gruppo guidato dai fratelli Colaninno e dove ogni scusa è buona per immortalarsi in un selfie che celebri la partecipazione di singoli o gruppi all'evento. Nei padiglioni del museo si parlano tutte le lingue del mondo mentre tra i visitatori si ammira il genio italiano.



