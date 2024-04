Torna in acqua la squadra delle Florence Dragon Lady

Torna in in acqua la squadra delle Florence Dragon Lady - Lilt, il team della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Firenze composta da donne che praticano la disciplina sportina Dragon boat come riabilitazione psico-fisica dopo un intervento di tumore al seno. In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, il 20 aprile, si presentano alla città nella sede dei Canotteri comunali Firenze.

L'attività del team è inserita nel percorso riabilitativo del Centro di riabilitazione oncologica (Cerion) Ispro-Lilt di Villa delle Rose. Sono oltre 60 le donne che ne fanno parte: si allenano due volte alla settimana in Arno per poi partecipare a raduni e gare nazionali e internazionali, che permettono di stringere forti legami con altre squadre. L'attenzione è posta sull'attività motoria all'aria aperta, ma soprattutto su quella psico-fisica, con la creazione di un senso di 'sorellanza' per il vissuto comune. La squadra fiorentina, nata il 14 febbraio 2006, vanta una lunga esperienza in questa disciplina sportiva praticata su barche lunghe 12 metri a forma di drago che ospitano 20 atlete, disposte su 10 file, che pagaiano al ritmo di una tamburina guidate da una timoniera. Tutto il progetto del Dragon boat come riabilitazione dopo un tumore al seno nasce da un'esperienza del dottor Don McKenzie dell'Università canadese della British Columbia nel 1996: da allora nel mondo si contano circa 400 squadre.



