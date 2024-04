Pelù, 'sono carico, mio nuovo singolo piace molto'

"Artisticamente sono abbastanza carico, sta uscendo il mio nuovo album, è uscito il mio nuovo singolo che è piaciuto molto, e quindi sono gratificato da questo". Lo ha detto il cantautore Piero Pelù, a Firenze, a margine della sua presentazione come nuovo consulente artistico del teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze).

La scorsa estate il cantante aveva dovuto interrompere i concerti dal vivo a causa dell'acufene, un disturbo dell'orecchio. "Riguardo la questione dei miei acufeni rimane aperta - ha poi aggiunto Pelù -, solamente con la tecnologia, non con la medicina, posso riuscire a superare questo problema.

Ci sto ancora lavorando con i miei ingegneri del suono, i primi risultati sono molto buoni, questo mi dovrebbe permettere di affrontare poi i prossimi tour. Il lavoro in studio non è mai un problema, anche se il mio problema è nato proprio lì con delle cuffie che mi sono esplose dentro l'orecchio, ma il problema grosso è nel live, dove si sviluppano i decibel più importanti e dove l'energia scorre a fiumi. Questa esperienza di Campi Bisenzio - ha concluso - mi sta aiutando a distrarmi un po' dalle cose personali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA