Con Slowflowers due giorni dedicati ai fiori in Casentino

Il Palagio Fiorentino di Pratovecchio Stia in Casentino (Arezzo) ospiterà il 27 e 28 aprile la due giorni organizzata dall'associazione Slowflowers Italy con allestimenti di fiori, laboratori su tecniche di composizione floreale in stile appunto 'slow flowers', pratiche di coltivazioni rivolti a esperti e appassionati, lezioni di erboristeria, incontri su esperienze di permacultura e semina. Parteciperanno anche varie realtà del territorio che interverranno, spiegano gli organizzatori, "con la poesia, la musica e la conoscenza per comunicare i valori su cui si basa l'associazione" mentre il Biodistretto del Casentino terrà il suo mercato.

La manifestazione organizzata da SlowFlowers Italy, che già si era tenuta in Toscana negli anni passati, si propone di portare il pubblico a riflettere sulla sostenibilità delle coltivazioni di fiori ma ancor più "vuole restituire alle persone quella capacità di collegarsi alla natura attraverso l'emozione che la bellezza dei fiori è capace di trasmettere.

Quest'anno l'evento si svolgerà grazie alla disponibilità del Comune di Pratovecchio Stia al Palagio Fiorentino, nel suo suggestivo giardino 'all'italiana', all'interno della Limonaia e della Sala del Palagio". I lavori di preparazione degli allestimenti floreali avranno inizio nei tre giorni precedenti nei quali i soci volontari lavoreranno per l'apertura al pubblico del 27 e 28 aprile. "C'è qualcosa di incredibile che prende forma quando Slowflowers Italy lancia il suo evento e ogni volta i soci volontari accolgono con gioia e creatività questa occasione e ogni volta il pubblico partecipa attivamente - spiega il comitato organizzatore -. Gli eventi del 2017, del 2018 e del 2019, hanno riunito volontari e visitatori da tutta Italia. In quei giorni non diamo vita a una fiera, non ci riuniamo per creare esposizioni floreali su commissione, la nostra associazione è un movimento di persone che ha deciso di lavorare in un modo diverso e di condividere il proprio operato e pensiero portando l'attenzione sui fiori che coltivano". Per "rendere concreti i nostri intenti nel 2019 abbiamo creato la Rete di Slowflowers Italy: una piattaforma digitale dove presentiamo i soci floral designers e flower farmers che si riconoscono nei valori della nostra associazione. La Rete offre una risposta alle richieste di fiori sostenibili e rappresenta un mutamento del mercato che è già in atto in Italia, come in precedenza negli Stati Uniti e in altri paesi europei".



