Neve sull'Appennino in Toscana sopra gli 800 metri

Neve sull'Appennino Pistoiese e anche su quello della Garfagnana. Ad Abetone e in Val di Luce le montagne si sono imbiancate come in pieno inverno, ma i fiocchi stanno cadendo anche a quote relativamente basse, intorno agli 800 metri, come in alcune frazioni di Sambuca Pistoiese (Pistoia) e sulla regionale Modenese che da Pistoia sale a San Marcello. "Una beffa - commentano da Abetone - specie in un anno come questo, in cui la neve non è venuta quando sarebbe servita a mettere in funzione gli impianti da sci e tutto il resto". "Prendiamo il lato buono - afferma Andrea Formento, presidente nazionale di Federfuni - È la smentita a chi pensava che in Appennino non sarebbe più nevicato. La neve in aprile ad Abetone non è mai mancata e non poteva mancare neppure in questo anno pazzo".

Sempre in Toscana, ieri, mercoledì, era nevicato sul Monte Amiata. Riguardo al repentino abbassamento delle temperature, Coldiretti Toscana lancia l'allerta per gelate tardive dopo che il clima mite aveva fatto esplodere le fioriture. L'attenzione è alta per vigneti, oliveti e frutteti e gli agricoltori corrono ai ripari con vari rimedi, dagli impianti antigelo ai fuochi accesi tra le viti. Nel distretto della frutta in Valdichiana, tra le province di Arezzo e Siena, la notte scorsa la temperatura è scesa fino a 2 gradi. Sulla Montagna Pistoiese la neve non giova all'erba medica che stava per essere falciata come alimento pregiato per gli allevamenti bovini di montagna.

Timore in pianura tra i vivaisti per le piante ornamentali, che erano già entrate in fase vegetativa.



