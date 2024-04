Terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a Poggibonsi

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 19.49 dalla popolazione nella provincia di Siena ed è stata stimata dall'Ingv di magnitudo 3.4 con epicentro a quattro km da Poggibonsi e a una profondità di otto chiloemtri. "Sono in corso verifiche - scrive il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social - al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone".

L'epicentro è in una zona di aperta campagna tra Poggibonsi e Castellina in Chianti. La scossa è stata avvertita in modo distinto nei territori tra Siena e Firenze, sia nei due capoluoghi ma, soprattutto, nei centri minori circostanti. Altri sismi di intensità minore sono stati registrati da Ingv con analogo epicentro successivamente: con magnitudo 1.4 pochi minuti alle 19.56, con 0.8 alle ore 20.01 e 2.2 alle ore 20.11. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano richieste di intervento specifiche né ai vigili del fuoco né ai carabinieri.

"Poco fa una scossa di terremoto con magnitudo di 3.4 è stata registrata con epicentro a Poggibonsi. La scossa è stata avvertita benissimo. Non vi sono segnalazioni particolari e non risultano danni a persone o cose". Lo scrive sui social il sindaco di Poggibonsi (Siena) David Bussagli in merito al sisma con epicentro nel suo comune.



