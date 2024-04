Procura Firenze apre fascicolo su calciatore morto dopo malore

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo modello 45 - per atti non costituenti notizia di reato e al momento senza indagati - sulla morte di Mattia Giani, l'attaccante del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto lunedì mattina all'ospedale di Careggi.

Per domani era stato fissato a Careggi il riscontro diagnostico, che però è stato sospeso in attesa che la procura disponga l'autopsia.



