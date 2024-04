"Credo sia sia stata riconosciuta la colpevolezza di Bissoultanov. Questo è il primo passo ma adesso va ricercato affinché vada in carcere perché purtroppo Niccolo' non può fare quello che fa lui e non è giusto". Così Luigi Ciatti, padre di Niccolò, commentando la decisione della Cassazione.



