Maltempo, in Toscana codice giallo per vento e mareggiate

Codice giallo per vento e mareggiate che interesseranno una parte della Toscana a causa di un fronte freddo in avvicinamento che porterà, sin dal serata di oggi, lunedì 15 aprile, un calo di pressione e condizioni di instabilità, soprattutto sulle zone di nord-ovest e sui rilievi appenninici.

Tra la giornata di oggi e quella di domani, martedì 16 aprile, saranno possibili piogge, per lo più deboli, e temporali sparsi, mentre più significativi saranno i venti, con possibili raffiche di libeccio fino a 70-90 km/h.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo per vento forte che dalle 18 di oggi fino alle 15 di domani, interesserà bacino del Reno, Romagna Toscana e Valtiberina. Sempre per vento, il codice giallo si estenderà, domani, alle isole dell'Arcipelago, dalle 7 alle 20.

Per mareggiate, il codice giallo sarà in vigore dalle 9 alle 20 di martedì 16 su costa centrale e Arcipelago.



