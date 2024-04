Malore in campo, calciatore 26enne è morto in ospedale

È morto all'ospedale di Careggi il calciatore 26enne che ieri aveva accusato un malore sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) durante la gara del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino. Lo scrive il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, in un post su Fb. Il ragazzo, Mattia Giani, originario di Ponte a Egola (Pisa), si è sentito male durante la partita di calcio. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. La gara era stata sospesa.

"Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l'ha fatta", ha scritto il sindaco Falorni su Fb annunciando la morte del calciatore 26enne che militava tra i dilettanti del Castelfiorentino United e che si è sentito male nella trasferta a Campi Bisenzio contro la squadra del Lanciotto.

"Una tragedia terribile - ha aggiunto Falorni -. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace".

Il giovane calciatore durante la partita di ieri ha avuto un arresto cardiaco sul terreno di gioco dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze). Il 26enne, originario di Ponte a Egola, si è accasciato a terra al quindicesimo minuto del primo tempo. Giocava come attaccante. Era cresciuto nelle giovanili dell'Empoli e poi in quelle del Pisa. Nella sua carriera calcistica ha indossato la maglia di Grosseto, Real Querceta e Tuttocuoio giocando anche in serie D.

Ha un fratello, Elia Giani, che gioca in Serie C nel Legnano.

Il Castelfiorentino United ha deciso di sospendere tutte le attività di allenamento delle proprie squadre. Messaggio di cordoglio anche dal Pisa calcio, che si stringe intorno alla famiglia.



