Ripresi per apprezzamento usano spray peperoncino,3 soccorsi

Avrebbero spruzzato spray al peperoncino contro due ragazzi di 19 e 17 anni dopo che uno di questi li aveva ripresi per aver rivolto fischi di apprezzamento alla sorella. E' l'aggressione che sarebbe accaduta, secondo quanto appreso, la notte scorsa intorno a mezzanotte e mezza in piazza Santo Spirito a Firenze a opera di un terzetto di giovani che poi si è allontanato.

I due ragazzi sono stati portati in ospedale insieme a un'amica, anche lei 17enne, caduta mentre scappava. Scappato il terzetto di giovani che avrebbe usato lo spray. Sull'episodio accertamenti in corso da parte della polizia: una pattuglia stava passando vicino ala piazza quando è stata fermata dal personale sanitario dell'ambulanza intervenuta. Nessuno dei tre portati in ospedale ha riportato gravi conseguenze.

Da quanto ricostruito al momento, i ragazzi aggrediti si trovavano in piazza con la sorella di uno di loro e altri amici.

Sarebbero poi sopraggiunti tre giovani che avrebbero rivolto all'indirizzo di una ragazza fischi di apprezzamento. Il fratello sarebbe intervenuto chiedendo di cambiare atteggiamento: sarebbe stato allora che è stato usato lo spray al peperoncino, spruzzato sul viso del 19enne e del 17enne.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA