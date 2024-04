Maratonina Città di Prato, domina il Burundi

Dominio del Burundi, sia nel maschile che nel femminile, alla 34/a Prato Half Marathon Maratonina Città di Prato corsa stamani. Tra gli uomini la vittoria è andata a Lin Ndayifukamye (Atletica Castello) in 1h05'37", seguito dal connazionale Leonce Bukuru (Atletica Cosenza K42) in 1h08'32", terzo Girma Castelli (Orecchiella Garfagnana) in 1h10'07". Nel femminile sempre il Burundi a prevalere con Cavaline Nahimana in 1h14'21" davanti alla keniana Emily Chepkenoi 1h17'37", terza l'italiana Alice Tambini (Circolo Minerva) in 1h25'11".

Gli organizzatori sottolineano come la manifestazione sia stata "una festa dello sport a Prato, sia per chi correva o camminava, ma anche per i tanti che hanno applaudito lungo il percorso i podisti. Un successo di numeri con oltre 4000 presenze nella due giorni della manifestazione e soprattutto una bella coreografia davanti al Castello dell'Imperatore con tanti partecipanti provenienti da tutta la Toscana e numerosi turisti che hanno voluto correre la 34/a Prato Half Marathon Maratonina Città di Prato". Il via è stato dato dal Questore Pasquale Antonio De Lorenzo.



