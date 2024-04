Gas refrigerante in strada per perdita da frigo,in 3 in ospedale

Intervenuti per la verifica di una sostanza irritante alle vie respiratorie rilevata in strada, nel centro storico di Firenze vicino a piazza Pitti, i Vigili del fuoco hanno poi accertato che l'evento era collegato alla perdita di gas refrigerante da un frigorifero in un'abitazione della zona. Sul posto presente anche personale sanitario che ha trasportato in ospedale per accertamenti tre persone.

Tuitto è accaduto intorno alle 21:40. I Vigili del fuoco sono arrivati anche con il personale del nucleo Nucleare biologico chimico radiologico, effettuando i controlli strumentali in strada e agli accessi ai palazzi nell'area tra via Sguazza e via Toscanella, che è stata delimitata e interdetta con l'intervento delle forze dell'ordine. Al termine delle verifiche la causa è stata appunto individuata nella perdita di gas refrigerante in un frigorifero, all'interno di un'abitazione, messo poi in sicurezza.



