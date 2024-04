Fiamme in un deposito comunale a Livorno

A fuoco stamani un deposito comunale in via della Bassata a Livorno. L'intervento dei Vigili del fuoco è tuttora in corso per le operazioni di messa in sicurezza. Non risultano persone coinvolte, quando alle cause sono in corso gli accertamento.

Il Comune ha diffuso una nota per ringraziare "i Vigili del fuoco che sono intervenuti in tempi rapidissimi per domare l'incendio". L'amministrazione spiega poi che l'edificio interessato dal rogo "era stato messo in sicurezza alcuni mesi fa dagli uffici comunali con murature e grate per evitare occupazioni abusive. Negli anni passati infatti la struttura era stata più volte utilizzata come riparo di fortuna e ogni volta liberato. Era quindi stato disposto un intervento più incisivo per impedire nuove intrusioni. Si aspettano gli esiti delle indagini per verificare la natura dell'incendio" conclude il Comune.



