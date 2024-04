Scultura Consciousness in nuova 'rotatoria d'arte' Pietrasanta

Con la posa della scultura in marmo 'Consciousness' di Helidon Xhixha, la realizzazione della rotatoria che dallo scorso maggio regola l'incrocio fra la Statale Aurelia, via Pontenuovo e via della Gora a Pietrasanta (Lucca) può dirsi davvero terminata.

"Un'opera che dona identità e bellezza a questa una nuova 'rotatoria dell'arte' - ha sottolineato il sindaco e assessore alla Cultura Alberto Stefano Giovannetti, dopo il taglio del nastro e lo svelamento della scultura - lungo una delle direttrici principali che conducono alla nostra città. Ho espresso al maestro Xhixha il desiderio di continuare ad arricchire quest'area insieme a lui, pensando a creazioni che valorizzino sia la parte a verde circostante la rotatoria, sia il corpo ovale della stessa infrastruttura viaria, giocando con materiali a lui familiari come l'acciaio".

Una volontà che l'artista di Durazzo ha raccolto con favore: "Mio padre - ha dichiarato - mi ha sempre detto che ogni opera diventa espressione d'arte quando viene offerta completamente al pubblico, senza doverla pensare per forza conservata in un museo: per me la scultura è generosità, perché comunicando attraverso un'opera è come se ciascuno ne diventasse un po' parte. Sono veramente felice: Pietrasanta è una città che si sta affermando sempre di più come capitale della scultura non solo in Italia ma nel mondo intero, un modello di conoscenza e cura dell'arte che porta con sé un'offerta turistica di altissimo livello".

Scolpita in marmo di Calacatta e Nero Marquinia, alta tre metri e mezzo, l'opera 'Consciousness' (tradotto, 'Conoscenza') è stata fra quelle protagoniste della mostra 'Lo Sguardo e l'Idea' realizzata, nel 2022, dalla Galleria degli Uffizi insieme al Comune, nell'ambito del progetto 'Uffizi Diffusi'. Proprio a seguito di quell'esposizione l'artista ha donato la scultura all'ente municipale che ne ha, a sua volta, certificato l'inclusione nel Parco internazionale della scultura contemporanea



