Peter Greenaway, ciak a Lucca 'ci interroghiamo sulla morte'

"Con ironica provocazione, il film è pronto a chiedersi seriamente se la morte sia necessaria e, se lo è, non dovremmo essere noi a decidere dove e quando? E anche come? Se davvero stiamo per morire, non dovremmo essere coinvolti nel processo decisionale?". Sono gli interrogativi che Peter Greenaway pone sul tavolo con il suo nuovo film con Dustin Hoffman ed Helen Hunt, le cui riprese sono iniziate a Lucca.

L'annuncio del via alle riprese è stato dato ufficialmente dalla casa di produzione Facing East.

E' ancora misterioso il titolo del film del regista gallese: quello originario era 'Lucca Mortis', poi nei primi ciak è stato usato il titolo 'Towers Stories', mentre nel comunicato di presentazione viene chiamato 'Untitled Peter Greenaway Film'. La sceneggiatura, scritta dello stesso Greenaway, narra la storia di "un uomo intelligente la cui ultima grande avventura è destinata alla sua morte. Vuole che sia elegante e sensata.

Ordinata, con il minor numero possibile di questioni in sospeso". Un tema, quello del film, "estremamente rilevante e attuale in questi tempi, in cui l'argomento del fine vita è quotidianamente in prima pagina", ha sottolinato il regista.

Nel cast, oltre a Hoffman ed Hunt, figurano Sofia Boutella, Giacomo Gianniotti, Jonno Davies e Laura Morante. "Sono molto entusiasta - ha affermato Greenaway - di lavorare con una serie di attori e collaboratori straordinari per portare questa storia particolare sul grande schermo".

I produttori Markus Barmettler e Philip Lee hanno a loro volta ringraziato il sindaco di Lucca Mario Pardini, l'assessore al Turismo Remo Santini e l'intera squadra del Comune di Lucca "per l'instancabile impegno e il supporto durante tutto il periodo di pre-produzione e ora per l'inizio delle riprese".





