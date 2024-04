Vespa world days 2024, tutto pronto a Pontedera

A una settimana dal via, tutto pronto per l'edizione 2024 dei Vespa World Days, il raduno vespistico che per la prima volta si tiene a Pontedera (Pisa), la città della Piaggio dove Vespa è nata e dove viene prodotta dal 1946: una quattro giorni inm programma dal 18 aprile al 21 aprile.

L'edizione di quest'anno, si spiega, si annuncia come una delle più grandiose in settanta anni di storia, a partire dalla prima volta del 1954 a Parigi: in arrivo appassionati in rappresentanza di migliaia di Vespa Club (660 solo dall'Italia) da paesi come Australia, Canada, Giappone, USA, Arabia Saudita, Vietnam, Filippine, Cina, Pakistan, Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Kuwait, Marocco oltre che da tutte le nazioni d'Europa. Così sono andati rapidamente esauriti gli ottomila posti disponibili per la parata di sabato 20 aprile, da sempre l'evento più spettacolare che attraverserà le più belle località della Valdera: si annuncia un serpentone lungo oltre 10 chilometri "perché - spiega Piaggio - alle Vespa ufficialmente iscritte se ne aggiungeranno altre migliaia, già in viaggio verso la Toscana".

Il Museo Piaggio di Pontedera, in occasione dei Vespa World Days, festeggia inoltre i 140 anni di Piaggio, azienda fondata nel 1884, con la grande mostra 'Vespa all over the World' che, con materiali originali dell'Archivio storico Piaggio, racconta la diffusione della Vespa nel mondo, ripercorrendo la storia della sua prima e precoce internazionalizzazione, tra la fine degli anni '40 e gli anni '60. Attraverso la ricostruzione di un'immaginaria e globale catena di montaggio e grazie alla generosità dei collezionisti che hanno messo a disposizione rarissimi modelli originali, prodotti e allestiti in tutto il mondo, la mostra racconta le mille strade percorse da Vespa, che fu presto costruita, assemblata e venduta in tutti i continenti, decenni in anticipo sui concetti della globalizzazione. Il moderno stabilimento Piaggio dove Vespa nasce, si aprirà poi al pubblico il 20 e il 21 aprile, "con ben 128 turni di visita straordinaria, riservata ai Vespisti iscritti al raduno, a bordo di comodi trenini elettrici". Epicentro della festa sarà, per tutti i quattro giorni, il Vespa village allestito in piazza del Mercato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA