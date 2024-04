Vecchioni, mai cercato facilità nelle canzoni, una cosa che odio

"Non mi sono mai stancato di scrivere canzoni. Le canzoni le si scrivono anche per gli altri, ma non per tutti. Ho fatto canzoni incomprensibili, bisognerebbe spiegarle ma non lo faccio, eppure poco alla volta sono state comprese, richieste ai concerti. Anche più di Samarcanda o Luci a San Siro, eppure 20 anni fa erano incomprese. Sono contento di non aver mai cercato la facilità, che è una cosa che ho sempre avuto in odio, mentre va benissimo la canzone semplice. Una famosa frase di Oscar Wilde dice che devi far passare per intelligenti le cose stupide affinché anche gli stupidi si sentano intelligenti, ecco, questa cosa non mi va e non mi andrà mai". Lo ha detto Roberto Vecchioni parlando con i giornalisti a Firenze in occasione del conferimento del Pegaso d'oro della Toscana.



