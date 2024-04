Tennis: Montecarlo, Musetti perde con Djokovic agli ottavi

Nulla da fare per Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic agli ottavi del torneo Masters 1000 di Montecarlo. L'italiano si è arreso per 7-5 6-3 in un incontro molto tirato, soprattutto nel primo set.

Musetti ha iniziato bene, strappando anche un break al numero 1 al mondo. Ha anche avuto tre palle di servizio sul 40-0 per portarsi sul 5-3 ma, complice una tattica polemica del serbo con l'arbitro ed con il pubblico, l'italiano ha perso concentrazione e si è fatto recuperare perdendo il game.

Djokovic, che lo scorso anno era stato eliminato a Montecarlo proprio da Musetti agli ottavi, affronterà ai quarti Alex De Minaur: l'australiano, che non ha ancora perso un set a Montecarlo, ha eliminato il connazionale Alexei Popyrin per 6-3, 6-4.



