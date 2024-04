Strage Suviana, tra i dispersi un toscano

C'è un 37enne toscano tra i quattro lavoratori che ancora risultano dispersi alla centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana. E' Alessandro D'Andrea, 37 anni, di Pontedera.

A Pisa è poi ricoverato, in gravi condizioni, Sandro Busetto, 59 anni, veneziano, che fa parte dell'unità specialistica di Enel al lavoro nella centrale: sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto appreso ed è ricoverato in prognosi riservata nella rianimazione del centro ustioni di Pisa. L'uomo ha ustioni serie in diversi parti del corpo

