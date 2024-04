Scoperta fabbrica della droga nel Fiorentino, un arresto

Scoperta fabbrica della droga in un capannone a Sesto Fiorentino (Firenze), arrestato un cittadino albanese e denunciato il locatario dell'immobile.

Sequestrate 729 piante di cannabis e 53.3 kg della stessa sostanza stupefacente giaà confezionata e pronta per la vendita.

E' il bilancio di un'indagine lampo della guardia di finanza.

A guidare i militari delle fiamme gialle e' stato l'intenso odore di canapa indiana proveniente dall'hangar. Da li sono partite le indagini con appostamenti nella zona al termine dei quali e' stato fermato l'albanese mentre era a bordo del proprio furgone.

Poi gli investigatori del Gico hanno scoperto che nel capannone c'era un impianto produttivo di droga composto da numerosi macchinari utilizzati per la coltivazione, l'irrigazione, l'illuminazione, l'umidificazione, l'essicazione e il confezionamento della marijuana. Sono stati sequestrati una piantagione composta da 729 piante coltivate in vasi collocati in tre serre e 53,3 kg di droga. La vendita dello stupefacente avrebbe prodotto per la casse della criminalita' un introito di 200 mila euro.



