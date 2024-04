Incidente per Dovizioso su una pista da cross nell'Aretino

Incidente in Valdarno per Andrea Dovizioso, 38 anni, già campione del mondo classe 125. Stamani, da quanto appreso, è caduto dalla sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo) in località Il Tasso, mentre si stava allenando dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali.

Nella caduta avrebbe riportando un trauma cranico. Da quanto appreso non è in pericolo di vita, ma, a livello precauzionale, è stato comunque trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice tre.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. Sul posto i mezzi del 118 per i soccorsi.



