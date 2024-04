Cento eventi musicali per il Festival della Chigiana

Oltre 100 eventi musicali nei luoghi più suggestivi di Siena e delle terre senesi, tra cui 8 grandi concerti sinfonici, 2 grandi open air in Piazza del Campo, 3 produzioni d'opera (con cinque spettacoli), 8 prime esecuzioni, oltre 800 interpreti musicali coinvolti, 31 corsi di perfezionamento, 7 laboratori. Sono i numeri della 10/a edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy 2024, che avrà luogo dal 5 luglio al 2 settembre e troverà il suo momento magico la sera del 19 luglio in Piazza del Campo con il "Concerto per l'Italia" eseguito dall'Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung, che fu allievo della Chigiana nel 1976 e poi docente nel 1995 e 1996.

Lo hanno annunciato a Milano, al Teatro alla Scala, i responsabili dell'Accademia musicale senese (nata nel 1932 per volontà del Conte Guido Chigi) e quelli della Filarmonica scaligera, che torna a Siena dopo 18 anni dall'ultimo concerto con un programma tutto Beethoven: l'Ouverture Leonore III e la Quinta Sinfonia.

'Tracce' è il tema del Festival senese, con un logo in cui campeggia un orecchio: "Le tracce musicali che abbiamo seminato nell'arco dei 10 anni e l'orecchio che le percepisce", ha spiegato il direttore artistico Nicola Sani che ha annunciato un particolare approfondimento, in questa edizione del festival, sul compositore ungherese contemporaneo Giorgy Ligeti (1923-2006), considerato una delle personalità principali della nuova musica. Di Ligeti il Festival proporrà 28 brani, a cominciare del concerto inaugurale del 5 luglio (Concerto per violino e orchestra), col violinista Ilya Gringolts e l'Orchestra della Toscana diretta da Marco Angius.

Le tre produzioni d'opera saranno il 'Don Pasquale' di Donizetti (20 e 22 luglio), 'The Turn of the Screw' di Britten (9 e 10 agosto) e le prima assoluta di 'The Butterfly Equation' di Thomas Cornelius Desi (24 agosto), per il centenario della morte di Puccini.

Gli altri concerti sinfonici vedranno Luciano Acocella dirigere l'Orchestra Senzaspine nell'Abbazia di San Galgano (31 luglio), Beatrice Venezi alla guida della Filarmonica Arturo Toscanini in Piazza del Campo (21 luglio) e il gran finale (30 agosto) nella villa settecentesca di Geggiano, in cui visse Vittorio Alfieri, con la spettacolare Baroque Night con l'orchestra del Mozarteum Salburg e il Royal College of Music di Londra. Un festival - ha concluso Sani - che oltre a queste presenze vedrà numerosissimi protagonisti di levatura internazionale, quali Salvatore Sciarrino, Daniele Gatti, Salvatore Accardo, Tabea Zimmermann e tanti altri.

Quanto ai corsi estivi dell'Accademia, grazie al Programma Trancultura dell'Unesco finanziato dell'Ue, potranno essere finanziate 10 borse di studio. Altrettante, dedicate in particolare a giovani italiani grazie al Mediocredito Centrale e Banca BdM, e altre ancora grazie al Soroptimist International (per Accademia Chigiana for Women). Il tutto per un ammontare di oltre 45mila euro.



