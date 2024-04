Juventus, in 32 minuti sono 3 i gol annullati dal Var

Tre gol annullati in poco più di mezzora dal Var, se non è un record poco ci manca. E' successo nel primo tempo di Juventus-Fiorentina, sfida a poche ore dalla quale era arrivata la comunicazione che il 'Video Assistant Referee' non sarebbe stato Gianluca Aureliano bensì Aleandro Di Paolo.

Cominciata la partita, sono fioccate le reti annullate dal Var. La prima al 6', con McKennie a segno su sponda di testa di Gatti, ma l'americano, come hanno evidenziato gli strumenti tecnologici, era in fuorigioco. Al 12' secondo gol juventino, con Gatti che colpisce la traversa, Vlahovic da pochi passi devia in rete ma c'era Bremer, fa sapere il Var, in off side. Al 32' segna, su sponda di McKennie, ancora Vlahovic, che festeggia con vari gesti prima che l'arbitro La Penna, su indicazione ancora del Var, intervenga annullando al rete per un fuorigioco millimetrico di McKennie.

La Juve ha comunque chiuso i primi 45' in vantaggio, per 1-0 con gol questa volta buono, di Gatti.



