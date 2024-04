Ritrovate maglie rubate al Montevarchi calcio, 2 denunciati

Ritrovate dalla polizia con una perquisizione le maglie rubate all'Aquila Montevarchi, gloriosa società calcistica fondata nel 1902, la sera del 23 marzo quando i ladri trafugarono il materiale già stipato nel bagagliaio del furgone della società che si apprestava a una trasferta a Piancastagnaio (Siena). Il furto riguardò tutto il set di maglie, calzoncini, calzettoni e giubbotti tecnici dei calciatori, pure la fascia di capitano e il gagliardetto ufficiale. Dopo la denuncia, la procura di Arezzo ha disposto la perquisizione a carico di un soggetto che era apparso il maggior indiziato. Le maglie erano in gran parte presso la sua abitazione tranne una parte trovata nella disponibilità di una seconda persona. Tutto il materiale sportivo sottratto al Montevarchi calcio è stato restituito alla società calcistica.

I due soggetti sono stati denunciati per ricettazione. Le indagini proseguono per individuare chi fece il furto.



