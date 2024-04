Nuovo allestimento Museo diocesano Siena, anche inedito Sassetta

Nuovo allestimento per il Museo diocesano di Siena, realizzato nei locali dell'Oratorio di San Bernardino, che ora ospita anche opere inedite del Sassetta e Bartolo di Fredi.

Aperto il 13 marzo 1999, il Museo raccoglie le opere di proprietà dell'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa- Montalcino, e rimarrà aperto tutti i giorni fino al 31 ottobre dalle 13.30 alle 18.30. Fra i tanti tesori custoditi, spiega una nota, la Madonna del latte di Ambrogio Lorenzetti e il grande ciclo di affreschi lungo le pareti dell'oratorio, opera di primo '500 del Sodoma, Beccafumi e Girolamo del Pacchia. In occasione del 25mo anniversario è stato incrementato il patrimonio esposto, con nuove collocazioni provenienti dai depositi dell'Arcidiocesi e della Soprintendenza: saranno visibili per la prima volta una scultura dipinta, raffigurante la Vergine col bambino di ambito brunelleschiano, l'antica Icona bizantina della Madonna del Carmine, una tavola duecentesca di Guido di Graziano, l'opera di Bartolo Di Fredi nota come Madonna di Vignano, e due parti di un perduto polittico del duccesco Bartolomeo Bulgarini.

Inoltre, il Museo diocesano ospiterà anche l'inedita Madonna di Molli, opera quattrocentesca del Sassetta, attualmente in mostra a Massa Marittima (Grosseto) presso il Museo di San Pietro all'Orto, che sarà visibile da agosto 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA