Un Gorilla sulla spiaggia della Feniglia

Un Gorilla in bronzo, alto tre metri, posizionato sulla spiaggia della Feniglia, in una zona accessibile solo a piedi, fino al 30 settembre. L'opera è di Davide Rivalta ed è stata collocata per il festival di arte contemporanea Hypermaremma.

La scultura è stata immaginata dall'artista come una presenza solitaria destinata a rivelarsi ai visitatori e ai bagnanti durante il periodo estivo e non solo, per stimolare un incontro casuale tra vegetazione, uomo e animali, evocando l'atmosfera suggestiva e selvaggia tipica della riserva naturale che collega il promontorio di Ansedonia al Monte Argentario.

Contemporaneamente, una seconda opera, Scimpanzé, vivrà sugli scogli in prossimità dei resti del porto etrusco presso la Tagliata di Ansedonia, per collegare idealmente i due accessi dal mare al promontorio.

"Entrambe le sculture rappresentano un continuum tra le prime opere del processo scultoreo di Rivalta e il suo attuale riconoscimento internazionale; sono infatti la prima serie di animali realizzata dall'artista che simboleggia il suo esordio.

L'esposizione dell'opera in Maremma segna la conclusione di un itinerario che ha visto il Gorilla protagonista dalle cime innevate di Gstaad, in Svizzera (2019), fino a La Galleria Nazionale di Roma (2022), il Castello di Brescia (2023) e il Palazzo Reale di Torino (2023)".



