Grillo, Cristicchi, Gazzè e Piovani all'Estate Fiesolana

Beppe Grillo, Carmen Consoli, Simone Cristicchi e Amara con uno spettacolo ispirato alla musica mistica di Franco Battiato, Sergio Cammariere, Max Gazzè, Mauro Pagani che celebrerà i 40 anni dall'uscita dell'album di Fabrizio De André Creuza de ma, e Roberto Saviano.

Sono alcuni dei protagonisti della 77/a edizione dell'Estate Fiesolana al Teatro romano di Fiesole (Firenze). Il festival, organizzato da Prg e Associazione Music Pool, avrà una durata di quasi 100 giorni.

Il 6 giugno sarà la volta del jazz di Calderazzo, Patitucci e Weckl, il 17 ci sarà il ritorno di Beppe Grillo con uno spettacolo coche ntiene un doppio riferimento all'opera di Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila, seguito da Massimo Recalcati (19 giugno), Aldo Cazzullo (25 giugno) e Carmen Consoli (28 giugno). L'8 luglio sarà la volta di Simone Cristicchi e Amara con uno spettacolo ispirato alla musica mistica di Battiato, il 12 si esibirà Sergio Cammariere, mentre il 15 luglio Mauro Pagani celebrare il 40/o anniversario di Creuza de ma, di cui il compositore ha scritto le musiche.

Il 22 luglio tornerà a esibirsi a Fiesole Alessandro Riccio con uno spettacolo ispirato a Giacomo Puccini, mentre il giorno successivo sarà la volta di Corrado Formigli e Stefano Massini con 'Titanic'. Il 29 luglio è invece fissato il concerto di Max Gazzè. La compagnia Lyric Dance Company (2 luglio) propone un omaggio a Amy Winehouse, mentre i concertisti dell'Ort saranno con Alessandro Riccio per un evento dedicato a Giacomo Puccini (22 luglio).

Tra gli appuntamenti anche Cory Henry (9 luglio), Dana Al Fardan (17 luglio) e Rufus Wainwright (20 luglio), definito da Sir Elton John come il più grande cantautore vivente. Il 3 settembre arriveranno sul palco fiesolano i monologhi di Roberto Saviano, mentre l'intera rassegna si concluderà il 15 o 16 settembre, la data deve ancora essere confermata, con la proiezione dell'anteprima del film dell'ultimo concerto per piano solo del maestro Ryuichi Sakamoto, scomparso lo scorso anno.

"Sarà un programma molto ampio - ha spiegato Claudio Bertini di Prg -. A parte il mese di agosto che sarà riservato al cinema all'aperto, gli altri giorni saranno dedicati agli spettacoli di musica, teatro, danza e prosa, l'arte a 360 gradi".



