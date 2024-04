Paul Smith torna a sfilare a Pitti Uomo

Partecipò a Pitti Uomo nel 1993.

Ora, più di 30 anni dopo, lo stilista britannico Paul Smith è pronto a tornare alla kermesse fiorentina per presentare la sua collezione uomo per la primavera/estate 2025. "Sarà una grande emozione aprire il prossimo Pitti Uomo martedì 11 giugno con il lancio della mia collezione uomo - racconta lo stilista -. Sono stato tra i primi stilisti invitati a Pitti, nel 1993, e l'ho sempre ritenuta una meravigliosa opportunità per dare risalto ad alcuni dei capi più belli di abbigliamento maschile al mondo, in maniera molto concreta".

Sin dagli esordi nel 1970, Paul Smith è sempre stato sinonimo di tailoring: deciso a rilanciare l'abito sartoriale maschile, ha fatto parte di una nuova ondata di stilisti che adottavano un approccio scanzonato nei confronti dei rigidi dogmi dell'abbigliamento formale, creando uno stile d'avanguardia pur nel rispetto della tradizione. Quel che ha avuto inizio in una piccola boutique di 3x3 mq a Nottingham, nel 1970, è cresciuto fino a diventare una rete di 130 negozi in tutto il mondo, con sedi in oltre 60 paesi.

"Paul Smith è un designer visionario, un creativo dalla curiosità senza fine, un inesauribile entusiasta, un gentleman dall'eleganza naturale, ambasciatore della creatività British, un amante della moda e un ciclista - ha detto l'ad di Pitti Raffaello Napoleone -. Siamo onorati che un'altra tappa di questa incredibile corsa avrà il suo arrivo a Firenze, al prossimo Pitti".



