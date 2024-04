Morì giù da palazzo, aggredito il presunto omicida a Livorno

Aggredito in una strada di Livorno il presunto omicida indagato per la morte di Denny Magina, 30enne che precipitò dal quarto piano di un palazzo frequentato anche da spacciatori il 22 agosto 2022. Secondo ricostruzioni, la mattina di Pasquetta un gruppo di persone lo avrebbe seguito e poi fermato in via Marradi per colpirlo mentre tornava via dall'aver firmato in una caserma.

La vittima dell'aggressione è un 34enne tunisino, Hamed Hamza, che dopo l'arresto per omicidio preterintenzionale - e già in carcere per spaccio di stupefacenti -, era stato scarcerato la scorsa settimana dal gip per una questione giuridica che riguarda il calcolo dei termini di custodia cautelare in caso di connessione tra diversi reati, decisione su cui la procura di Livorno ha già presentato appello al tribunale del riesame di Firenze.

Sull'aggressione al presunto omicida di Magina stanno cercando di far luce i carabinieri; ancora non è certo quanti siano gli aggressori, ma il pestaggio è stato interrotto solo dall'arrivo fortuito di un'ambulanza di passaggio. La presenza di un mezzo di soccorso ha finito per mettere in fuga gli aggressori.

Il tunisino 34enne era stato a firmare negli uffici del comando dei carabinieri di viale Fabbricotti dove deve presentarsi quotidianamente su ordine del gip che gli ha imposto l'obbligo di dimora. Il tunisino è stato portato in ospedale con traumi al volto e all'addome, nel pomeriggio è poi stato dimesso dai medici.



