Coppa Italia: Italiano, con l'Atalanta serve Fiorentina perfetta

"C'è tanto orgoglio nel vederci protagonisti della terza semifinale di fila in Coppa Italia.

L'anno scorso siamo arrivati in finale, stavolta vorremmo condire il nostro percorso con qualcosa di straordinario". E' quanto ha dichiarato Vincenzo Italiano presentando la sfida di domani sera (ore 21) al Franchi, primo round contro l'Atalanta.

"Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo farci trovare pronti - ha ribadito il tecnico della Fiorentina parlando ai canali ufficiali - e cercare di sbagliare meno possibile. Bisogna cercare di essere perfetti domani e al ritorno". Tra i convocati tornano Bonaventura, che era squalificato in campionato contro il Milan, e Christensen, reduce da un lungo stop per un intervento al ginocchio. Martinez Quarta, acciaccato, potrebbe partire in panchina.



