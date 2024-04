100 anni da nascita del leader Psdi Cariglia, libri e convegno

Due pubblicazioni e un convegno per ricordare e approfondire la figura di Antonio Cariglia (1924-2010), politico e segretario del Partito socialista democratico italiano, a 100 anni dalla nascita. E' quanto propone la Fondazione Filippo Turati onlus di cui Cariglia fu fondatore nel 1965.

Per ricordarne il profilo e l'opera, spiega la Fondazione in una nota, è in programma un appuntamento domani, alle 17, nella sede della Regione Toscana a Firenze. Tra i presenti ci sarà il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, lo storico Zeffiro Ciuffoletti e il presidente della Turati, Giancarlo Magni. Prevista anche la presentazione di due pubblicazioni: il volume di Simone Visciola 'L'alternativa impossibile. L'idea socialdemocratica di Antonio Cariglia tra Italia e Europa negli anni della prima Repubblica' e il pamphlet 'Cariglia, il laburista', scritto da Giancarlo Magni e edito, proprio in vista del centenario, dall'associazione Cultura e società.

Nato il 28 marzo 1924 a Vieste, sul Gargano, Cariglia si trasferì giovanissimo a Pistoia con la famiglia. Già gli anni da studente liceale lo videro opporsi al fascismo in nome dell'amore per la libertà e la giustizia sociale che nel 1947 lo portò ad aderire al Psdi di Giuseppe Saragat. A Pistoia, si ricorda nella nota, organizzò corsi di lingue, di formazione professionale e un programma di edilizia economica e popolare.

Attraverso la Fondazione Turati, da lui voluta e fondata, realizzò strutture e centri socio sanitari in grado di erogare servizi per la popolazione: prima a Pistoia e a Gavinana (Montagna pistoiese), poi a Vieste e infine, nei primi anni Duemila, a Zagarolo, alle porte di Roma. In politica fu eletto alla Camera dei deputati, al Senato e al Parlamento europeo.





