Angela Finocchiaro in scena al Politeama Pratese

L'ultimo sipario della stagione di prosa al Politeama Pratese vede il ritorno sul palcoscenico dell'attrice Angela Finocchiaro, per la trasposizione teatrale del romanzo di Fabio Genovesi. 'Il Calamaro gigante', in scena sabato 6 (alle 21) con replica domenica 7 aprile (alle 16), prende spunto dalla trama avvincente raccontata dall'autore toscano per portare a teatro la surreale storia di Angela (Angela Finocchiaro), un'assicuratrice milanese sull'orlo di una crisi di nervi che un giorno viene travolta da un'onda anomala e sbalzata nell'Ottocento, a caccia del calamaro gigante.

Intrecciando leggende e testimonianze storiche, il racconto si muove come un'onda giocando con la fantasia e il paradosso dopo l'incontro fatale fra Angela e il personaggio di Montfort interpretato da Bruno Stori: con lui inizierà un avventuroso viaggio tra luoghi e secoli diversi, alla scoperta del leggendario mostro marino. Uno stravagante compagno che si muove nei panni del naturalista francese Pierre Denys de Montfort, di don Francesco Negri e del capitano Bouyer grazie ai quali nella seconda metà dell'Ottocento fu confermata sul piano scientifico l'esistenza del 'calamaro gigante', già avvistato secoli prima, si spiega in una nota.

In questa favola moderna fra sogno e realtà sfilano marinai e esploratori, donne e uomini che, diversamente da Angela, hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare della vita come un'unica, sorprendente, meraviglia. Prodotto da Enfi Teatro e Teatro Nazionale di Genova, con la regia di Carlo Sciaccaluga e le musiche firmate da Rocco Tanica e Diego Maggi, lo spettacolo è un inno alla scoperta delle meraviglie della natura, un invito a coltivare i propri sogni e le passioni. Angela Finocchiaro era già stata al Politeama nel 2022 con Ho perso il filo insieme a un gruppo di danzatori. Anche nell'adattamento teatrale dell'opera di Genovesi sarà affiancata da un gruppo di performer. Al Politeama Pratese si proseguirà ad aprile e maggio nel segno della danza con Politeama Spring Dance e, in prima nazionale, con la commedia musicale di Sandro Querci L'acqua cheta in programma giovedì 16 maggio.



