Urta palo dopo aver perso il controllo della moto, muore 47enne

Un uomo di 47 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via delle Casce, all'incrocio tra Badia al Pino e Tegoleto nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) poco dopo le 14:30 di oggi. Da quanto ricostruito la vittima, un italiano residente nella zona, era in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo: la due ruote è rimasta sulla strada mentre l'uomo è finito contro un palo dell'illuminazione ed è morto.

Da chiarire le cause per le quali il motociclista ha perso il controllo del suo mezzo. Secondo quanto ricostruito al momento del transito del centauro non ci sarebbero stati altri veicoli lungo la strada. Sul posto insieme ai sanitari inviati dal 118 intervenuti i carabinieri a cui spetterà fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.



